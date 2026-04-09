Con motivo de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la aplicación de la denominada Ley Seca en todo el territorio nacional.

Esta medida busca garantizar el orden durante la jornada electoral y su incumplimiento puede generar sanciones.

La restricción entrará en vigencia el sábado 11 a las 8:00 a.m. y se mantendrá hasta el lunes 13 de abril a la misma hora. Durante ese periodo, no estará permitida la comercialización de bebidas alcohólicas en ningún tipo de establecimiento.

Según lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones, queda prohibido el expendio de alcohol y deberán cerrar los locales o áreas dedicadas exclusivamente a esta actividad. Además, autoridades municipales y del JNE realizarán operativos para supervisar el cumplimiento de la norma.

Las sanciones por infringir la Ley Seca incluyen multas económicas que pueden alcanzar S/ 3 390, así como la clausura inmediata de negocios.