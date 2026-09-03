Dedicar 10 minutos a la semana a revisar la vivienda puede ayudar a identificar y eliminar posibles criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda utilizar la “Ficha de autoevaluación familiar: 10 minutos contra el zancudo”, una lista de verificación diseñada para que las familias inspeccionen sus viviendas y corrijan situaciones que favorecen la reproducción del vector.

La ficha oficial fue publicada por el Minsa y forma parte de las medidas de prevención utilizadas en el país frente al dengue.

¿En qué consiste la revisión de 10 minutos?

La herramienta propone revisar rápidamente los ambientes de la casa y detectar recipientes u objetos capaces de acumular agua.

Entre las principales acciones están lavar, escobillar, tapar, vaciar o eliminar los depósitos que puedan convertirse en criaderos.

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) señala que estos pueden encontrarse tanto dentro como fuera de la vivienda y que el agua acumulada por lluvias o almacenamiento inadecuado favorece el desarrollo del mosquito.

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Qué lugares de la casa deben revisarse

Yuri Alegre Palomino, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa, recomienda prestar especial atención a tanques, baldes, plantas acuáticas, bebederos de mascotas, bases de floreros, botellas, latas y juguetes.

También conviene inspeccionar canaletas, patios, jardines, techos y otros espacios donde pueda quedar agua estancada.

El objetivo es evitar que estos recipientes permitan completar el ciclo de reproducción del Aedes aegypti.

No basta con vaciar el agua: también hay que escobillar

Una de las medidas centrales es limpiar las paredes internas de los recipientes que almacenan agua.

Esto se debe a que los huevos del mosquito pueden quedar adheridos a esas superficies, por lo que vaciar el contenido sin realizar una limpieza adecuada puede no ser suficiente.

La recomendación sanitaria es mantener los depósitos limpios y correctamente tapados, y guardar boca abajo los objetos que no se utilicen para impedir que acumulen agua.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

El Minsa recuerda que entre los síntomas frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

Ante síntomas compatibles con dengue, la recomendación es acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

Esto es especialmente importante porque algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de complicaciones en personas con dengue.

El Niño aumenta la importancia de prevenir criaderos

El contexto climático aumenta la necesidad de vigilancia domiciliaria.

El ENFEN mantiene activa la Alerta de El Niño Costero. En su comunicado del 28 de agosto, prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa durante el trimestre septiembre-noviembre y una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en la costa norte, con episodios desde noviembre.

Las precipitaciones pueden generar acumulaciones de agua en recipientes y superficies, mientras que las temperaturas elevadas pueden favorecer el desarrollo del mosquito bajo determinadas condiciones ambientales.

Por ello, la prevención debe mantenerse de manera constante y no únicamente durante los periodos de mayor transmisión.

Cómo aplicar la ficha en casa

El ejercicio puede realizarse en familia y repetirse semanalmente.

La idea es recorrer habitaciones, patios, jardines y techos, identificar posibles criaderos y registrar qué acción se realizó: lavado, tapado, eliminación o almacenamiento correcto.

Esta práctica busca convertir la eliminación de criaderos en un hábito doméstico sencillo y periódico.