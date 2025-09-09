Una ciudadana venezolana fue detenida este martes 9 de septiembre durante el megaoperativo ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional contra los presuntos integrantes de la organización criminal Desa II.

La intervención se realizó en una vivienda rural del poblado de Garbanzal, en el distrito de San Juan de la Virgen, donde se incautaron bienes y documentos relevantes para la investigación.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada informó que la detenida sería nexo con integrantes extranjeros que operaban en la frontera para el traslado de municiones. En Tumbes, las acciones se concentraron en inmuebles vinculados a esta red, dado que la zona norte del país habría sido utilizada como punto estratégico para el movimiento de dinero y personas.

De acuerdo con las pesquisas, Desa II estaba integrada por peruanos y venezolanos que se infiltraban en grupos de WhatsApp de empresas de transporte para realizar cobros ilícitos.