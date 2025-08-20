Una mujer peruana de 42 años fue detenida en Indonesia tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Bali con 1.432,87 gramos de cocaína ocultos en su cuerpo, informaron las autoridades locales. El delito es castigado en ese país con la pena de muerte.

El arresto se produjo la noche del 12 de agosto, luego de que agentes de aduanas sospecharan de la pasajera y solicitaran una revisión más exhaustiva a la Unidad Antinarcóticos. Una inspección con rayos X permitió descubrir la droga escondida en sus genitales y ropa interior.

Según el comunicado policial, la detenida ocultaba un dildo con 194 gramos de cocaína en sus genitales, mientras que el resto del cargamento estaba distribuido en su ropa interior. Además, se hallaron 85 pastillas de éxtasis de color naranja dentro de su sujetador.

La investigación apunta a que el caso se organizó desde abril, cuando la mujer fue contactada a través de un chat en la web profunda. Un hombre le habría encargado transportar la droga desde Barcelona, España, a cambio de 20.000 dólares, con escala previa en Catar. La Policía indonesa continúa tras la pista de los responsables de suministrar el cargamento en España y de la red que esperaba recibirlo en Bali.

El caso se enmarca en la estricta política antidrogas de Indonesia, donde el tráfico de estupefacientes puede ser castigado con la pena de muerte. Solo en 2024, la justicia del país dictó 64 sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas, según Amnistía Internacional.

A modo de antecedente, en julio pasado, una mujer argentina de 46 años recibió siete años de cárcel por un intento similar en Bali, mientras que tres ciudadanos británicos fueron condenados a un año de prisión por posesión de estupefacientes en la misma isla.

