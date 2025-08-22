La presidenta Dina Boluarte inauguró la comisaría La Despensa, cuya construcción había estado paralizada durante más de siete años. Durante su discurso, criticó a gestiones anteriores y a exministros del Interior por no haber priorizado la seguridad ciudadana.

“Es fácil salir en los medios y criticar, pero cuando estuvieron en gestiones pasadas no hicieron nada. Esta comisaría estuvo detenida por cuatro gobiernos y hoy demostramos que sí se pueden destrabar proyectos”, expresó.

Boluarte resaltó que su gobierno culminó la obra en 511 días, menos de dos años, y la presentó como un ejemplo del compromiso de su gestión con la seguridad.

La mandataria indicó que su administración asume los “pasivos heredados” de gobiernos anteriores y que se prioriza atender las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad. Aseguró que se acelerará la entrega de proyectos en beneficio de la Policía Nacional y de la población.