La presidenta destacó la culminación de la obra en menos de dos años y reafirmó que la seguridad ciudadana es una prioridad de su gobierno.
La presidenta destacó la culminación de la obra en menos de dos años y reafirmó que la seguridad ciudadana es una prioridad de su gobierno.

La presidenta Dina Boluarte inauguró la comisaría La Despensa, cuya construcción había estado paralizada durante más de siete años. Durante su discurso, criticó a gestiones anteriores y a exministros del Interior por no haber priorizado la seguridad ciudadana.

“Es fácil salir en los medios y criticar, pero cuando estuvieron en gestiones pasadas no hicieron nada. Esta comisaría estuvo detenida por cuatro gobiernos y hoy demostramos que sí se pueden destrabar proyectos”, expresó.

Boluarte resaltó que su gobierno culminó la obra en 511 días, menos de dos años, y la presentó como un ejemplo del compromiso de su gestión con la seguridad.

La mandataria indicó que su administración asume los “pasivos heredados” de gobiernos anteriores y que se prioriza atender las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad. Aseguró que se acelerará la entrega de proyectos en beneficio de la Policía Nacional y de la población.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS