Luego de ser capturado por la policía de Paraguay, Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, fue consultado por los medios de comunicación si ordenó el secuestro de Jackeline Salazar.

El líder de ‘Los Injertos de Cono Norte’ niega tener responsabilidad en dicho acto delictivo, en donde exigieron dos millones de soles a la familia de la empresaria.

“¿Participaste en su secuestro, eres responsable?”, le consultó un periodista paraguayo, a lo que Moreno dijo: “ Fueron mis enemigos y me enyucaron a mí. Sí sé que estoy investigado por lo que pasan en los medios ”.

No obstante, los registros son contundentes: la noche del secuestro de Jackeline Salazar, un auto negro le cerró el paso al llegar a su domicilio y varios sujetos la interceptaron. Esa misma noche, su familia recibió el primer mensaje, en el que se les aseguraba que la entregarían con vida si realizaban el pago exigido.

En mayo de 2025, la empresaria Jackeline Salazar, dedicada al rubro de gimnasios, fue secuestrada luego de un minucioso reglaje que permitió a sus captores conocer al detalle sus rutinas y movimientos.

Finalmente, la Dirección de Investigación Criminal, a través de la División de Secuestros y Extorsiones, logró rescatarla y detuvo a cinco personas implicadas en el delito.