A solo dos días en que miles de peruanos participen como miembros de mesa en las elecciones generales del 12 de abril de 2026, la ONPE continua recordando porque este rol es clave en el desarrollo del proceso. Esta función no solo implica una responsabilidad cívica, sino también el acceso a beneficios económicos y laborales establecidos por ley.

Sin embargo, surgen dudas sobre qué ocurre cuando los empleadores no respetan el derecho al descanso posterior a la jornada electoral. Ante este escenario, las autoridades han precisado los mecanismos disponibles para garantizar el cumplimiento de este beneficio.

#NotaDePrensa | 𝐒𝐮𝐧𝐚𝐟𝐢𝐥: 𝐦𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐮𝐧 𝐝í𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨



✅ La Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil) informó que los ciudadanos que cumplan la función cívica de ser miembros… pic.twitter.com/FxNPBLYhuq — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) April 10, 2026

Beneficios para miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que quienes desempeñen esta labor recibirán una compensación económica por su participación. El monto establecido asciende a S/ 165, equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria.

Este beneficio alcanza a los miembros titulares que completen todo el proceso electoral. Asimismo, incluye a los suplentes que reemplacen a titulares y permanezcan hasta el cierre de la jornada.

Además del pago, los ciudadanos que cumplan esta función tienen derecho a un día de descanso remunerado. Este beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como del privado.

La normativa vigente establece que este descanso no puede ser reemplazado por otro tipo de compensación. Su otorgamiento forma parte de las obligaciones del empleador frente a quienes participaron en la jornada electoral.

Cómo hacer efectivo el beneficio

Según explicó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), para acceder al descanso laboral, el trabajador debe acreditar su participación en el proceso electoral. Esto implica haber asistido a la capacitación correspondiente y contar con la constancia que lo identifique como miembro de mesa.

Asimismo, se requiere presentar el documento que certifique que ejerció su derecho al voto. Estos elementos permiten gestionar el beneficio ante el área correspondiente en el centro de trabajo.

“Estos documentos sirven para confirmar su participación en las Elecciones Generales 2026, los cuales son presentados a la oficina de recursos humanos del centro laboral o al jefe inmediato, según el reglamento interno de cada empresa”, detalló la entidad.

Plazo para tomar el descanso

El día libre puede utilizarse inmediatamente después de la jornada electoral. También existe la posibilidad de acordar con el empleador su uso dentro de los 30 días posteriores.

Este margen permite que ambas partes coordinen la fecha sin afectar la organización laboral. Sin embargo, el derecho al descanso se mantiene vigente dentro de ese periodo.

¿Qué hacer si la empresa no cumple?

La ONPE ha señalado que el incumplimiento de este derecho puede generar consecuencias para el empleador. Negar el beneficio constituye una falta dentro del marco de la normativa laboral.

En estos casos, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esta entidad es la encargada de evaluar la situación y determinar las acciones correspondientes.