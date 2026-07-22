Las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín comenzaron a recibir ayuda humanitaria gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la ONG Perú Pendiente.

En total, se enviaron cerca de tres toneladas de alimentos, agua y artículos de primera necesidad.

La ayuda fue reunida por la ONG Perú Pendiente con donaciones de empresas privadas. Para facilitar el traslado hacia la zona de emergencia, la Policía Nacional dispuso una aeronave, tras las gestiones realizadas por el ministro del Interior, José Zapata Morante.

El cargamento partió desde la sede de la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, con destino al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja. Posteriormente, fue llevado a la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP en Huancayo, donde será organizado antes de su distribución entre las familias afectadas por el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.