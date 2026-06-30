Un niño de un año con una compleja cardiopatía congénita fue trasladado desde Piura al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), en Lima, para recibir atención especializada, informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

El paciente, identificado como Andreui, llegó el último domingo a la capital tras ser referido desde la Red Asistencial EsSalud Piura. Actualmente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intermedios del INCOR, donde es evaluado por un equipo multidisciplinario de especialistas.

Presenta varias complicaciones cardíacas

Además de la cardiopatía congénita, el menor presenta insuficiencia mitral y tricuspídea, hipertensión pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica, condiciones que requieren atención de alta complejidad.

Los cardiólogos del INCOR realizarán una serie de exámenes para determinar si el paciente reúne las condiciones necesarias para ser sometido a una cirugía cardiovascular. La decisión dependerá de los resultados de las evaluaciones médicas.

Coordinaciones para agilizar la referencia

El gerente de la Red Asistencial EsSalud Piura, José Augusto Albines Trelles, informó que el traslado fue posible gracias a las coordinaciones realizadas para agilizar la referencia del menor hacia un establecimiento de mayor complejidad.

“Necesita complementar con un tratamiento quirúrgico cardiológico”, indicó el funcionario al destacar la importancia del acceso oportuno a servicios altamente especializados.

Madre destaca atención recibida

La madre del menor, Yarlit Alvarado Herrera, agradeció el apoyo recibido durante el proceso de hospitalización y traslado.

Explicó que su hijo permaneció cerca de tres meses hospitalizado en Piura, donde recibió atención permanente que permitió estabilizar su estado de salud antes de ser derivado al INCOR.

Fortalecimiento de la atención especializada

EsSalud señaló que este caso refleja el fortalecimiento de los procesos de referencia hacia hospitales de mayor capacidad resolutiva, con el objetivo de que pacientes con enfermedades de alta complejidad accedan oportunamente a evaluaciones y tratamientos especializados.