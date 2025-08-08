Un total de 540 estudiantes peruanos, colombianos y brasileños reciben formación básica en la institución educativa N.º 601014 ‘República del Perú’, ubicada en Santa Rosa, en el departamento de Loreto. Según su director, Marcos Hurtado, unos 40 alumnos llegan desde Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

El colegio también acoge a niños de comunidades originarias como Chinería y Gamboa, quienes recorren largas distancias para acceder a clases. “Nuestra institución educativa además atiende a hermanos de comunidades con lenguas originarias”, indicó Hurtado para Andina.

Hace dos semanas, la escuela organizó una actividad académica y cultural con participación de alumnos de los tres países. “Nuestro día a día ayuda a que todos nuestros estudiantes se formen en un espíritu de fraternidad y paz”, afirmó.

La institución recibió recientemente 23 computadoras del Ministerio de Educación con conexión a internet. Hurtado evitó pronunciarse sobre temas territoriales, pero resaltó que con los países vecinos mantienen “una relación de armonía de comercio, deportivo, cultural”.