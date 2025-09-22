El Ministerio de Cultura declaró monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación al Ex Cine Teatro Tropical, ubicado en la calle Elías Aguirre N.° 814-828, en el distrito y provincia de Chiclayo, Lambayeque. La medida se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N.° 000222-2025-VMPCIC/MC.

El reconocimiento resalta al inmueble como un referente de la arquitectura de entretenimiento de mediados del siglo XX, vinculado estrechamente a la vida social y cultural de la ciudad. Asimismo, pone en valor sus características históricas, arquitectónicas y tecnológicas, además de su importancia como parte de la memoria colectiva de la comunidad chiclayana.

El Ex Cine Teatro Tropical fue inaugurado en 1945 y funcionó hasta el 2001, cuando quedó en desuso. A lo largo de décadas, se convirtió en un punto de encuentro social que promovió la cultura y el entretenimiento de varias generaciones, formando parte del entorno monumental de Chiclayo, junto a la Catedral Santa María.

Desde el punto de vista arquitectónico, el inmueble —de 2,143 m²— constituye un ejemplo destacado de construcción republicana destinada al entretenimiento, conservando elementos originales como molduras, balcones y detalles decorativos. Su diseño estructural combina pórticos de concreto armado con columnas, contrafuertes y arbotantes en la sala principal, reflejando los avances constructivos de la época.

Con esta declaratoria, el Ministerio de Cultura busca garantizar la preservación, conservación y puesta en valor del inmueble, reafirmando el compromiso del Estado con la protección del patrimonio histórico y cultural del país.

