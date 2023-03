Desde hace más de 16 años, el pueblo de la provincia de Virú, en la región La Libertad, anhela contar con un hospital de primer nivel. Y este año, cuando parecía que ese deseo empezaría a concretarse, una decisión tomada por los técnicos de la gestión del gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, borró de un solo zarpazo toda entusiasmo.

Ocurre que mediante la Resolución Gerencial Regional de Administración N°000023-2023, a la que diario Correo ha tenido acceso, se ha aprobado realizar modificaciones al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de La Libertad; es decir, se le ha quitado recursos a unos proyectos para asignárselos a otros.

Desapareció

El proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Provincial de Virú fue uno de los afectados por estas modificaciones y tendrá que seguir esperando para hacerse realidad.

Esto, a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó en el PIA del Gobierno Regional de La Libertad S/ 106,007,256 para construir el hospital de Virú.

Pero tras las movidas en el presupuesto, los técnicos de la Región, obviamente con la venia del gobernador César Acuña, optaron por modificar todo eso y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) le deja solo S/ 3,200,000, recursos que servirían solo para la elaboración del expediente técnico.

Pasan sobre acuerdos

Enterada de esta situación, la exconsejera regional por la provincia de Virú, Mirtha Higa Urquiaga , se mostró sorprendida por la decisión de la gestión de César Acuña, toda vez que ese presupuesto para el hospital de Virú fue aprobado, primero por el Congreso de la República y, segundo, por el Consejo Regional de La Libertad.

“Ahora resulta que con una norma de menor jerarquía deciden modificar el presupuesto y eso no es lo correcto, porque para lograr tener ese presupuesto la provincia de Virú ha realizado marchas y ha luchado en las calles para tener esos recursos y alegremente no puede venir el gobernador (César Acuña) y modificarlo”, manifestó Higa.

Promesas

La exconsejera dijo, además, que desde su punto de vista, César Acuña hace esto para cumplir con sus promesas de campaña en Trujillo y deja para el final algo tan primordial como es el hospital que exige desde hace muchos años la provincia de Virú.

“Eso es una traición y una más de sus pequeñas promesas, porque si se dan cuenta se ha dedicado estos dos primeros mesas a prometer y prometer como si siguiera en campaña. Ahora quiere hacer con este presupuesto una obra para embellecer el ingreso a Trujillo y eso no es posible”, enfatizó.

Sorprendidos

El secretario de Fiscalización de las Rondas Campesinas de Virú, Italo Cruzado , también opinió sobre esta situación y dijo estar “sorprendido” por lo que está haciendo la Región, pues recordó que ese presupuesto se logró aprobar tras una lucha social que protagonizó el pueblo de Virú el 2021.

“Ese fue un reclamo de las rondas campesinas, no de las autoridades; nosotros luchamos por ese presupuesto. Vamos a conversar con los compañeros, hay una convocatoria abierta para reunirnos este domingo y ver qué acciones vamos a tomar, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como el presupuesto para la salud, las autoridades lo destinen como ellos quieren. Nosotros no compartimos la iniciativa de la Región que prefiere embellecer su casa que atender a los familiares enfermos que tiene dentro de ella”, resalto.

A lo que se refiere Italo Cruzado es que entre las obras que ha anunciado César Acuña tras mover estos presupuesto está el mejoramiento vial y de ornato público de las rutas Aeropuerto de Huanchaco - Trujillo, El Milagro - Trujillo y Alto Salaverry Trujillo.

La Región responde

Ante esta situación, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama , ensayó una explicación del por qué se tomó la decisión de modificar el PIA y mover los recursos asignados al proyecto del hospital en Virú.

Primero, mencionó que el hospital de Virú no cuenta con expediente técnico, ya que la gestión regional anterior contrató una consultoría para tal fin y se elaboró un expediente técnico que fue observado por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) en su totalidad.

Solución

En ese sentido, dijo Namay, se decidió elaborar un nuevo expediente técnico y con la normatividad actual para el hospital de Virú.

“Hay que entender que el expediente técnico de un hospital como el de Virú no se hace en tres meses, sino 10 meses. Ahora, en el punto de la modificación de presupuestos, cuando se aprueba un PIA se ponen proyectos habilitadores, es decir, proyectos que se le asignan recursos sin tener expediente técnico, pero que en el camino se puede hacer modificaciones presupuestales, porque no le puedes poner recursos a la nada, le tienes que poner un nombre al proyecto y en este caso fue el hospital de Virú, pero sabíamos que en el camino ese presupuesto no tendrían ese destino porque no había expediente técnico para licitación (sic)”, enfatizó.

El gerente aseveró que no se iba a permitir que se tenga dinero guardado todo este año y no gastarlo, pues luego se les cuestiona que la Región no gasta el presupuesto.

“¿Para qué tener plata guardada? Los habilitadores nos permiten hacer esas modificaciones para proyectos que sí tienen expediente técnicos. Nuestra meta es tener el expediente del hospital de Virú en octubre”, insistió.

Invitó a los dirigentes sociales de Virú acercarse para que les puedan explicar qué “su hospital sí tiene prioridad” y por eso este año harán el expediente.