La infraestructura de agua potable y alcantarillado del Perú enfrenta importantes desafíos ante las lluvias intensas e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Las brechas de acceso a los servicios básicos, la necesidad de renovar las redes existentes y el mantenimiento de los sistemas de drenaje son aspectos que requieren atención.

Según cifras difundidas por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, el 26 de octubre, unos 15 millones de peruanos no cuentan con desagüe y 9 millones carecen de acceso a agua potable.

Esta situación evidencia la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios básicos y fortalecer la infraestructura existente frente a eventos climáticos extremos.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a los sistemas de saneamiento?

Las lluvias intensas y las inundaciones pueden generar aniegos, sobrecargar las redes de alcantarillado y afectar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Estas condiciones ponen a prueba la capacidad de respuesta de la infraestructura sanitaria, especialmente en zonas urbanas vulnerables.

Luis Basadre, ingeniero de Pavco Wavin, señala que cerrar las brechas de saneamiento requiere una planificación integral que contemple sistemas correctamente diseñados y materiales que cumplan con los estándares normativos.

“Cerrar las brechas de saneamiento en el país requiere una mirada integral de la infraestructura”, indicó el especialista.

¿Qué medidas necesita el Perú para fortalecer su infraestructura sanitaria?

La modernización de los sistemas de saneamiento implica ampliar las redes de agua potable y alcantarillado, renovar las instalaciones existentes y fortalecer las labores de mantenimiento preventivo.

Entre las principales acciones planteadas por el especialista se encuentran:

Evaluar el estado de las redes de agua potable y alcantarillado.

Identificar las instalaciones que requieren rehabilitación o reemplazo.

Fortalecer el mantenimiento preventivo de la infraestructura sanitaria.

Implementar sistemas de drenaje adaptados a las características de cada zona.

Utilizar materiales que cumplan con los estándares técnicos y normativos.

La elección de los materiales también debe considerar factores como la pendiente del terreno, la profundidad de instalación y las cargas que soportará la infraestructura.

Gobierno declaró en emergencia el sector saneamiento

En octubre de 2026, el Gobierno declaró en situación de emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento, mediante el Decreto Supremo N.º 016-2026-VIVIENDA.

La medida busca atender las brechas existentes, mejorar la calidad y continuidad de los servicios básicos y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura.

Asimismo, en junio de 2026, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, orientada a garantizar el acceso universal a estos servicios.

Prevención y mantenimiento frente a lluvias intensas

La implementación de sistemas de drenaje adecuados y el mantenimiento de las redes sanitarias pueden contribuir a reducir los efectos de las inundaciones sobre las viviendas, las calles y los servicios públicos.

“Apostar por la mejora de la infraestructura de saneamiento en el Perú es un reto que requiere compromiso, planificación e innovación. Avanzar en este propósito permitirá desarrollar sistemas más resistentes y resilientes frente a fenómenos naturales, así como fortalecer la continuidad y seguridad de los servicios de saneamiento”, señaló Basadre.

Si bien las brechas de acceso y las necesidades de modernización representan desafíos pendientes, determinar el nivel de preparación del país frente al fenómeno de El Niño requiere evaluaciones técnicas sobre el estado y la capacidad operativa de los sistemas de saneamiento en cada región.