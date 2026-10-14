Más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes podrían estar expuestos a inundaciones en el Perú ante un escenario de lluvias intensas asociado al Fenómeno El Niño, según una estimación de la organización humanitaria Plan International.

El cálculo se realizó a partir de información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y datos del último Censo Nacional. La organización estima que 209 distritos del país se encontrarían en un nivel de riesgo muy alto por inundaciones, con una población aproximada de 7.95 millones de personas.

De ese universo, alrededor de 2.3 millones serían niñas, niños y adolescentes, incluidos aproximadamente 1.1 millones de niñas y adolescentes mujeres.

La organización advirtió que las consecuencias de una emergencia de esta magnitud no se limitarían a los daños en viviendas o infraestructura, sino que también podrían afectar la continuidad educativa, la salud y la protección de los menores de edad.

Fenómeno El Niño: ¿por qué 209 distritos estarían en riesgo muy alto?

El escenario de riesgo citado por Plan International considera la posibilidad de lluvias intensas que podrían ocasionar inundaciones en distintas zonas del territorio peruano.

Según los datos del Cenepred utilizados por la organización, 209 distritos se ubicarían en la categoría de riesgo muy alto, concentrando a unos 7.95 millones de habitantes.

La estimación de la población infantil potencialmente expuesta se obtuvo al cruzar esa información territorial con las cifras del último censo nacional.

Es importante precisar que estas cifras representan un escenario de riesgo y no el número de personas que ya han resultado damnificadas.

Tampoco significan que necesariamente se producirán inundaciones en los 209 distritos. El nivel de afectación dependerá de las lluvias que finalmente se registren y de las condiciones de vulnerabilidad de cada localidad.

Más de un millón de niñas y adolescentes podrían enfrentar riesgos adicionales

Plan International advirtió que las emergencias climáticas pueden profundizar desigualdades existentes, particularmente entre niñas y adolescentes.

Víctor García, representante país de Plan International en Perú, explicó que una inundación puede ocasionar consecuencias que van más allá de la pérdida temporal de una vivienda o de la interrupción de las actividades cotidianas.

“Las emergencias climáticas no afectan de la misma manera a todas las personas. Para las niñas y adolescentes, una inundación significaría mucho más que perder temporalmente su vivienda o interrumpir sus actividades cotidianas”, señaló.

El representante de la organización indicó que una emergencia puede incrementar los riesgos de abandono escolar, violencia, explotación y abuso, además de dificultar el acceso a agua segura, servicios de saneamiento y productos de higiene menstrual.

También advirtió que, cuando una familia pierde temporalmente sus medios de vida, las niñas y adolescentes pueden asumir mayores responsabilidades domésticas y de cuidado, lo que podría afectar su educación y desarrollo.

Inundaciones podrían interrumpir clases y afectar servicios básicos

Los especialistas humanitarios de Plan International sostienen que las lluvias intensas y las inundaciones pueden generar efectos prolongados sobre la niñez.

Entre las principales preocupaciones figuran la suspensión de clases, los desplazamientos de familias y la interrupción del acceso a servicios esenciales.

Estas situaciones también pueden alterar las redes de apoyo de los menores y reducir los espacios de protección con los que cuentan habitualmente.

Adrián Barroso, asesor multinacional en protección de la niñez en emergencias de Plan International, señaló que la preparación debe contemplar medidas específicas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“La anticipación está en el centro de la respuesta. Para la niñez, y de manera prioritaria para las niñas y adolescentes, esto implica asegurar la continuidad educativa, espacios seguros y rutas de protección frente a la crisis”, afirmó.

¿Qué medidas se necesitan para proteger a los menores ante El Niño?

Plan International plantea reforzar las acciones de prevención antes de que se materialice un escenario severo de lluvias.

Entre las medidas propuestas se encuentran la habilitación de espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, la preparación de aulas temporales y el acceso oportuno a agua potable y artículos de higiene.

La organización también destaca la importancia de establecer mecanismos para detectar y atender situaciones de violencia, abuso o explotación durante las emergencias.

Para ello, considera necesaria la coordinación entre autoridades nacionales y locales, comunidades, organizaciones humanitarias, cooperación internacional y sector privado.

La preparación anticipada permitiría reducir las interrupciones de servicios y mejorar las condiciones de respuesta en los territorios con mayor exposición.

Plan International atendió a más de 37 mil personas en emergencias

Como parte de su labor humanitaria en el Perú, Plan International informó que atendió a más de 37,330 personas en situaciones de emergencia durante el último año.

La organización indicó que desarrolla acciones anticipatorias para fortalecer la protección de la niñez y la capacidad de respuesta de las comunidades.

Entre los recursos que contempla movilizar ante posibles emergencias se encuentran aulas temporales, kits de higiene e higiene menstrual, acceso a agua segura y mecanismos de protección para menores de edad.

Estas medidas buscan contribuir a la continuidad educativa y reducir los riesgos asociados con los desplazamientos y la interrupción de servicios.

La entidad remarcó que la recuperación de una emergencia severa podría prolongarse durante meses, por lo que considera prioritario invertir en preparación y reducción de riesgos.

Niñas de Lima, Loreto, Cusco y Piura participan en acciones de prevención

A través de la campaña Niñas en emergencia, Plan International desarrolla actividades para fortalecer el liderazgo y la preparación ante desastres de niñas y adolescentes.

La iniciativa contempla acciones en Lima, Loreto, Cusco y Piura, donde las participantes pueden involucrarse en procesos comunitarios de gestión del riesgo.

El objetivo es que sus necesidades y experiencias sean consideradas en las decisiones relacionadas con la prevención y la respuesta humanitaria.

“Como lideresa, quiero generar oportunidades para niñas y adolescentes como yo, que somos afectadas por las emergencias climáticas, e incentivar a más niñas a que su voz sea potente para generar acciones concretas por nuestra región”, señaló Tati, adolescente lideresa ambiental de Loreto que participa en proyectos de Plan International.

La organización sostiene que incorporar a niñas y adolescentes en la preparación comunitaria puede contribuir a identificar necesidades que suelen quedar fuera de los planes generales de emergencia.