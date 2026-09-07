El teniente general Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú (PNP), asumirá la comandancia general de la institución una vez que se concrete el pase a retiro de Óscar Arriola Delgado. El Gobierno anunció su designación el domingo 6 de septiembre.

López Mendoza afirmó que desde la máxima jefatura policial continuará trabajando para fortalecer las acciones que desarrollan los efectivos en todo el país y que buscará articular esfuerzos con autoridades y con los generales de la institución.

Fredy López anuncia coordinación contra la delincuencia

“El compromiso que tengo no es de ahora sino de toda mi carrera, es de seguir dando el mejor esfuerzo para continuar con el trabajo que desarrollan todos mis colegas a nivel nacional”, declaró López Mendoza, según informó la Agencia Andina.

El próximo comandante general de la PNP señaló que cuenta con 37 años de servicio y que durante su carrera ha ocupado funciones administrativas y operativas. También destacó el trabajo conjunto con representantes del Ministerio Público en investigaciones contra organizaciones criminales.

“La coordinación siempre va a existir”, sostuvo al referirse al trabajo operativo desarrollado junto con fiscales.

Salida de Óscar Arriola de la comandancia general

El general Óscar Arriola Delgado anunció el 6 de septiembre que dejará la comandancia general de la Policía Nacional y solicitará su pase a retiro, decisión que vinculó con la institucionalidad y gobernabilidad del país.

Según López Mendoza, la decisión de Arriola había sido conversada durante los días previos antes de ser comunicada formalmente a la presidenta de la República.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció posteriormente que Fredy López Mendoza reemplazará a Arriola, señalando que el relevo respetará la línea de sucesión institucional dentro de la Policía Nacional.