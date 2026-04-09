Con miras a la jornada electoral 2026 de este domingo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inició el traslado de personal militar hacia diversas regiones del país para reforzar la seguridad en los centros de votación.

Durante la noche, 726 efectivos partieron desde el Fuerte Hoyos Rubio, en el Rímac, con destino a Tarapoto, en la región San Martín, a bordo de 13 buses. Asimismo, se tiene previsto que otro grupo del mismo número sea enviado por vía terrestre hacia Huánuco.

De acuerdo con lo informado por el coronel Carlos Morales, jefe de Operaciones del Comando Operacional Centro, el despliegue total alcanzará a 10 920 integrantes de las Fuerzas Armadas, entre oficiales, técnicos, suboficiales y personal del servicio militar voluntario.

No dejes de leer: