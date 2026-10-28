Acelerar bruscamente, frenar constantemente o mantener el motor encendido durante largos periodos son algunos de los hábitos que pueden aumentar el consumo de combustible de un vehículo. Estas prácticas, frecuentes en situaciones de tráfico intenso, también pueden representar un gasto adicional para los conductores.

Según el Alternative Fuels Data Center, del Departamento de Energía de Estados Unidos, la conducción agresiva puede reducir la economía de combustible entre un 10 % y 40 % en condiciones de tráfico con constantes detenciones y arranques. En carretera, la pérdida de eficiencia puede situarse entre el 15 % y 30 %.

En una ciudad como Lima, donde los desplazamientos suelen incluir semáforos, congestión y cambios frecuentes de velocidad, identificar estos comportamientos puede ayudar a optimizar el uso de combustible y mejorar los hábitos de conducción.

¿Por qué los malos hábitos al volante aumentan el consumo de gasolina?

La eficiencia de combustible depende de diferentes factores, como el tipo de vehículo, su estado mecánico, las condiciones del tránsito y la manera de conducir.

Luis Fernando Flores, gerente general de Hunter Perú, empresa especializada en soluciones de monitoreo vehicular y telemetría, explica que muchos conductores relacionan el gasto de combustible únicamente con el tráfico o las condiciones del automóvil.

“La mayoría de los conductores asocia un mayor consumo de combustible con el tráfico o el estado mecánico del vehículo, pero pocas veces considera que su propio estilo de conducción tiene un impacto directo”, señala Flores.

El especialista advierte que las aceleraciones innecesarias, las frenadas repetitivas y mantener el motor encendido durante periodos prolongados pueden incrementar los gastos mensuales cuando se convierten en prácticas habituales.

Cinco hábitos que pueden hacerte gastar más combustible

1. Acelerar bruscamente al arrancar

Presionar intensamente el acelerador cada vez que cambia el semáforo puede aumentar la cantidad de combustible que necesita el motor.

Una conducción progresiva, evitando aceleraciones innecesarias, favorece un desplazamiento más uniforme y puede contribuir a mejorar el rendimiento.

2. Frenar constantemente por no anticipar el tránsito

Circular demasiado cerca del vehículo de adelante puede obligar a acelerar y frenar repetidamente.

Mantener una distancia prudente y observar el comportamiento del tránsito permite anticipar las detenciones y reducir cambios bruscos de velocidad.

Además de contribuir a la eficiencia del combustible, estas prácticas ayudan a disminuir el riesgo de accidentes.

3. Dejar el motor encendido durante esperas prolongadas

Cuando un vehículo permanece detenido con el motor funcionando, continúa consumiendo combustible sin recorrer ninguna distancia.

Esta situación, conocida como ralentí, puede presentarse al esperar pasajeros, estacionarse por largos periodos o realizar determinadas actividades de reparto.

El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que un automóvil en ralentí puede consumir aproximadamente entre 0,95 y 1,9 litros de combustible por hora, dependiendo del motor y del uso del aire acondicionado.

Apagar el motor durante estacionamientos prolongados, cuando sea seguro y apropiado para el vehículo, puede ayudar a reducir ese gasto.

4. Conducir a velocidades excesivas

A medida que aumenta la velocidad, también crece la resistencia aerodinámica que debe superar el vehículo.

Por esta razón, conducir a velocidades elevadas puede requerir más energía y provocar un mayor consumo de combustible, especialmente en carretera.

Mantener una velocidad estable, respetar los límites establecidos y evitar aceleraciones innecesarias son prácticas recomendadas para mejorar la eficiencia.

5. Descuidar el mantenimiento del vehículo

El estado de los neumáticos, el motor y otros componentes también puede influir en el consumo de combustible.

Circular con una presión de neumáticos inferior a la recomendada puede aumentar la resistencia al rodamiento y perjudicar el rendimiento.

Por ello, se recomienda revisar periódicamente la presión de las llantas, cumplir con los mantenimientos programados y atender las indicaciones del fabricante.

Telemetría permite identificar hábitos de conducción que generan mayor gasto

Además de las recomendaciones tradicionales, las herramientas tecnológicas pueden facilitar el análisis del comportamiento de los conductores.

Las plataformas de telemetría permiten registrar indicadores como aceleraciones bruscas, frenadas repentinas, excesos de velocidad y tiempos en los que el vehículo permanece detenido con el motor encendido.

Para las empresas que administran flotas, esta información puede ayudar a identificar comportamientos que generan mayor consumo y establecer medidas de mejora.

Flores señala que estos sistemas también permiten elaborar perfiles de conducción mediante indicadores y puntuaciones que facilitan el seguimiento de los hábitos al volante.

La información recopilada puede utilizarse para desarrollar capacitaciones, evaluar patrones de manejo y adoptar prácticas orientadas a reducir los costos operativos.

Conducir de manera eficiente también contribuye a la seguridad vial

Los hábitos que afectan el consumo de combustible también pueden relacionarse con riesgos en las vías, especialmente cuando involucran exceso de velocidad, maniobras bruscas o falta de distancia entre vehículos.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional del Perú recopiladas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en 2023 se registraron 87.172 siniestros de tránsito en el país.

Según los datos citados, la imprudencia del conductor representó el 28,1 % de los factores reportados, el exceso de velocidad el 26,4 % y la conducción en estado de ebriedad el 7,1 %.

Aunque estas cifras no miden directamente el consumo de combustible, permiten contextualizar la importancia de mantener una conducción responsable.

Respetar las normas de tránsito, evitar distracciones, conservar una distancia adecuada y realizar el mantenimiento del automóvil son medidas que contribuyen tanto a la seguridad como a una utilización más eficiente del vehículo.