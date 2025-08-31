El Ministerio del Interior dispuso medidas de seguridad especiales para proteger al periodista Manuel Calloquispe, quien denunció haber recibido amenazas luego de informar sobre actividades de minería ilegal en Madre de Dios. Su caso evidencia los riesgos que enfrentan quienes investigan delitos ambientales en el país.

Según informó el Mininter, la protección incluye patrullaje constante, vigilancia directa y resguardo policial en su entorno familiar, a cargo de un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP) que mantiene contacto permanente con el comunicador.

Razones de las amenazas

Calloquispe es reconocido por exponer la destrucción ambiental causada por redes dedicadas a la extracción ilegal de oro en la Amazonía. Sus reportajes revelaron operaciones ilícitas que afectan tanto al ecosistema como a comunidades locales, lo que lo convirtió en blanco de amenazas de muerte.

El Mininter señaló que las medidas forman parte de un esfuerzo interinstitucional que incluye al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Prefectura Regional de Madre de Dios, con el fin de garantizar una protección integral basada en prevención, seguridad y justicia.

Además, la Policía Nacional ha iniciado investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Informes preliminares apuntan a que las amenazas provendrían de presuntos delincuentes vinculados a la minería ilegal.

