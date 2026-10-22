El Poder Ejecutivo designó a César Armando Muriche Astorayme como nuevo integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, en representación del Despacho Presidencial, mediante la Resolución Ministerial N.° 357-2026-PCM, fechada el 21 de octubre de 2026.

La disposición también da por concluida la designación de Carlos Antonio Bazo Ramírez, quien ocupaba el puesto desde abril de este año. El cambio se realizó a propuesta de la Secretaría General del Despacho Presidencial, según el texto de la resolución.

¿Quién es César Armando Muriche Astorayme?

Muriche Astorayme también fue designado jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial el 4 de agosto de 2026, mediante la Resolución de Secretaría General N.° 000060-2026-DP/SGDP.

La designación de octubre lo incorpora a la Comisión de Gracias Presidenciales, organismo encargado de evaluar las solicitudes vinculadas con indultos, derechos de gracia y conmutaciones de penas.

La resolución proporcionada no detalla sus antecedentes profesionales ni expone las razones específicas por las que fue elegido para integrar la comisión.

¿Qué funciones cumple la Comisión de Gracias Presidenciales?

La Comisión de Gracias Presidenciales es un órgano colegiado permanente que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Su función consiste en analizar y formular propuestas relacionadas con la concesión de gracias presidenciales, entre ellas indultos comunes, indultos por razones humanitarias, derechos de gracia y conmutaciones de penas.

Las recomendaciones de la comisión forman parte del procedimiento de evaluación, pero no constituyen por sí mismas una decisión de conceder un indulto. La atribución de otorgar estas medidas corresponde a la Presidencia de la República, dentro del marco constitucional y legal aplicable.

Comisión está integrada por cinco miembros

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 004-2007-JUS y sus modificaciones, la Comisión de Gracias Presidenciales está integrada por cinco miembros.

Cuatro son designados por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y uno es incorporado a propuesta del Despacho Presidencial mediante resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El cargo es ejercido de manera ad honorem, es decir, sin remuneración por formar parte del órgano colegiado.

¿Quiénes integran actualmente la Comisión de Gracias Presidenciales?

El pasado 7 de octubre, el Ministerio de Justicia actualizó la designación de sus cuatro integrantes mediante la Resolución Ministerial N.° 380-2026-JUS.

Con la incorporación de Muriche Astorayme, la composición consignada en las resoluciones es la siguiente:

Integrante Cargo o condición Gonzalo Carlos Muñoz Hernández Presidente de la comisión Ivar Jesús Calixto Peñafiel Integrante designado por Minjusdh Jhoselyn Almendra Chomba Chuman Integrante designada por Minjusdh Martín Antonio Salgado Arroyo Integrante designado por Minjusdh César Armando Muriche Astorayme Integrante en representación del Despacho Presidencial

La actualización de los cuatro representantes del Minjusdh fue oficializada a comienzos de octubre, antes de la nueva designación efectuada por la PCM.

Cambio se produce tras reorganización de la comisión

La designación de Muriche Astorayme se suma a los cambios realizados este mes en la composición de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Mientras el Ministerio de Justicia designó a cuatro de sus integrantes el 7 de octubre, la PCM efectuó posteriormente el reemplazo del representante propuesto por el Despacho Presidencial.

La resolución ministerial remitida no anuncia la aprobación de nuevos indultos ni modifica los requisitos para solicitar gracias presidenciales. Su alcance se limita al cambio de uno de los cinco integrantes de la comisión.