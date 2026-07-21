El Gobierno destinó 14 millones 904,083 soles a favor de 14 municipalidades del país para fortalecer la gestión del riesgo de desastres naturales mediante la ejecución de intervenciones prioritarias en el ámbito local.

La medida fue aprobada a través del Decreto Supremo N.° 141-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Los recursos serán transferidos con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y permitirán financiar 28 intervenciones previamente evaluadas y aprobadas por la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), conforme al Acta N.° 56.

Acciones incluyen prevención, respuesta y rehabilitación de emergencia

Del total de intervenciones financiadas, 27 corresponden a actividades operativas de prevención y respuesta frente a desastres naturales, mientras que una está destinada a una inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición de emergencia.

Estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante emergencias y reducir la vulnerabilidad de la población frente a fenómenos naturales.

Municipios deberán destinar los recursos exclusivamente a los proyectos aprobados

El decreto supremo establece que los recursos transferidos tienen carácter intangible y deberán utilizarse únicamente para las intervenciones autorizadas.

Asimismo, precisa que los gobiernos locales beneficiados no podrán destinar el presupuesto a otros fines, bajo responsabilidad administrativa y legal.

Norma fue suscrita por el Ejecutivo

El Decreto Supremo N.° 141-2026-EF lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar; del ministro de Defensa, Amadeo Flores; y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.