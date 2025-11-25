La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) informó que presentará una impugnación contra los montos fijados para la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

En días recientes, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) aprobó en sesión extraordinaria la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Jorge Chávez, fijando el costo en US$10,05 para pasajeros de vuelos internacionales y US$6,32 para los nacionales.

“Más allá de los aspectos técnicos y del encarecimiento para los pasajeros, reiteramos que este cobro perjudica gravemente al turismo y a los peruanos. De mantenerse la TUUA de transferencia, menos viajeros elegirán conectar en Perú, debilitando la viabilidad de varias rutas internacionales y reduciendo el acceso de los peruanos a destinos internacionales que existen justamente gracias a que Lima opera como punto estratégico de conexión en Sudamérica”, señaló en un comunicado.

El gremio de aerolíneas señaló que, a diferencia de Lima, los aeropuertos competidores como los de Bogotá y Ciudad de Panamá, que funcionan como hubs internacionales, no aplican la TUUA de transferencia.

“De hecho, cuando se evaluó aplicar un cobro similar en uno de ellos, fue el propio concesionario el que pidió al Estado no seguir adelante para no afectar su competitividad. En Latinoamérica, solo São Paulo-Guarulhos tiene una tarifa comparable de US$2,49, tres veces menor que la anunciada para el nuevo Jorge Chávez (304 % más alta)”, manifestó.

AETAI también indicó que los montos de inversión reportados por Lima Airport Partners (LAP) en el aeropuerto del Callao “no han sido fiscalizados aún, por lo que Ositran los habría asumido como válidos sin ninguna verificación previa”.

“[Este hecho] resulta preocupante tratándose de un monto que impactará directamente en millones de pasajeros y la competitividad del país”, agregan.

Respecto al anuncio de Lima Airport Partners (LAP) de empezar a cobrar la TUUA de transferencia internacional desde el 7 de diciembre a través de casetas, tarjetas de crédito y plataformas digitales, el gremio señaló que LAP y las aerolíneas estaban negociando un mecanismo para incluir estas tarifas directamente en el precio del boleto aéreo.

No obstante, indicó que Lima Airport Partners se retiró de la mesa de negociación al negarse a asumir los costos financieros o administrativos vinculados al cobro, pese a que la medida le resulta beneficiosa. “Este intento de trasladar responsabilidades a las aerolíneas resulta inaceptable”, indican.

Agregó que este martes 25 de noviembre se reunirán con el presidente de la República, José Jerí, para tratar este asunto. “Solicitamos al mandatario liderar una solución definitiva en beneficio de los usuarios del AIJCH, la competitividad del país y el turismo peruano”, exigió.