Inversiones Newscorp S.A.C. y Emilio Rodríguez Larraín Salinas concretaron la adquisición del control del Grupo El Comercio, dando inicio a una nueva etapa para el conglomerado de medios de comunicación, que cuenta con presencia en prensa escrita, plataformas digitales, entretenimiento y televisión abierta.

La operación busca impulsar la transformación del grupo, modernizar sus capacidades digitales y fortalecer sus distintas plataformas informativas y de entretenimiento, con el objetivo de generar valor sostenible y ampliar su alcance entre las nuevas generaciones de audiencias.

Emilio Rodríguez Larraín señaló que el objetivo es ratificar la independencia de la línea editorial y respetar la trayectoria y los valores de la empresa.

Por su parte, Francisco Picasso sostuvo que la inversión busca respaldar un medio independiente que informe de manera veraz, plural y responsable, al considerar que el periodismo libre y de calidad es indispensable para fortalecer la democracia en el Perú.

En tanto, Manuel García Miró Bentín destacó la visión compartida entre los accionistas vendedores y los nuevos propietarios para mantener la independencia periodística e impulsar la transformación de los medios del grupo.

Los nuevos accionistas reafirmaron que este principio se mantendrá como eje rector y que la inversión estará orientada a fortalecer las capacidades tecnológicas, periodísticas, de entretenimiento e innovación de todas sus marcas.