Durante la madrugada del último lunes, unos sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la vivienda del alcalde provincial de Huarmey (Áncash), Cavino Cautivo Grasa. Además, dejaron en el frontis del inmueble una carta extorsiva acompañada de una bala.

La detonación, ocurrida en las inmediaciones del parque Antonio Raimondi, provocó daños en el piso y la fachada de la vivienda. Cautivo Grasa anunció que solicitará garantías luego del atentado.

“Voy a pedir garantías mañana mismo y la denuncia tiene que seguir. Voy a ver cómo hago con la Dirincri que va a venir más tarde e ir a declarar para que se capture a la persona [que hizo esto]. No puedo seguir estando amenazado y amedrentado, uno por vídeo y otro por dinamita”, declaró a RPP.

En la misiva, los delincuentes exigen al alcalde de Huarmey el pago de 200 mil soles y la ejecución de una obra. Además, lo amenazan con seguir difundiendo videos en los que se le ve contando billetes, en caso no acceda a sus demandas.

“Te llega el darnos solución. Vamos a seguir sacando más videos tuyos. Ya sabes, o pagas los 200 mil o soluciona con esa obra. A la [próxima] le metemos una dinamita más grande a tu casa para que vuele hasta tu carro e igual cualquier día dejamos un muerto y no vamos a parar hasta que te alinees. Ya sabes, así que soluciona”, se visualiza en el mensaje.

Los delincuentes exigieron al alcalde Cavino Cautivo el pago de 200 mil soles y la adjudicación de una obra pública. (Foto: TV Huarmey)

En relación con los videos mencionados en la carta, Cautivo Grasa afirmó que el dinero que aparece contando fue retirado por su secretaria o por personal del área de imagen institucional, con el propósito de financiar actividades municipales utilizando recursos propios.

Asimismo, el burgomaestre sostuvo que el responsable del atentado sería la misma persona que está difundiendo los mencionados videos entre periodistas de Huarmey con el propósito de extorsionarlo.

Efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huarmey ya vienen realizando las diligencias correspondientes con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables del atentado.