El avión presidencial del Perú arribó a Kingston con más de dos toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa, como parte de la operación dispuesta por el presidente José Jerí.

La misión, encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), también tiene como objetivo repatriar a los ciudadanos peruanos afectados por el desastre natural.

La Cancillería informó, a través de la red social X, que “el Perú entregó a Jamaica más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria, tras la llegada del avión presidencial a Kingston”.

Entre los insumos enviados se encuentran carpas, camas, ollas, artículos de aseo y otros bienes esenciales para atender a la población damnificada.

El vuelo partió en la madrugada desde la base aérea de Las Palmas, en Surco, con destino a las ciudades de Kingston y Montego Bay, zonas afectadas por la tormenta que ha dejado severos daños en infraestructura, cortes de energía y carreteras bloqueadas.

La limitada reapertura del espacio aéreo jamaicano había retrasado el traslado de la ayuda, que finalmente pudo concretarse gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas.

Además de la entrega de suministros, el operativo incluye la evacuación de peruanos que permanecían varados en Jamaica. Según la Cancillería, “el personal coordinará directamente con las autoridades locales la evacuación de los peruanos afectados desde Bahía Montego, brindando la asistencia consular necesaria para su retorno al país”.

Hasta el momento, ocho ciudadanos peruanos que se encontraban en Kingston ya fueron embarcados en la aeronave nacional, mientras continúa el proceso para completar la repatriación del resto de compatriotas localizados en Montego Bay.