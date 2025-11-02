Un grupo de 24 ciudadanos peruanos que permanecían en Jamaica tras el paso del huracán Melissa retornó este sábado a Lima a bordo del avión presidencial, luego de varios días de incertidumbre provocados por los daños que dejó el fenómeno natural.

Los connacionales arribaron en buen estado de salud a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

El canciller informó que el vuelo de retorno fue efectuado por un Boeing 737 de la Fuerza Aérea del Perú, que previamente había trasladado dos toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño.

De Zela precisó que 16 de los peruanos fueron evacuados desde Montego Bay, en el norte de Jamaica, y los ocho restantes desde la capital, Kingston.

“Ni bien conocimos la noticia del devastador huracán, el Gobierno se preocupó por la situación de los compatriotas. Hay muchos daños y recién ayer se pudo regularizar (la salida) porque los aeropuertos estaban cerrados”, señaló.

Ante la ausencia de una representación diplomática peruana en Jamaica, el retorno fue coordinado con el apoyo de ciudadanos que sirvieron de enlace con la embajada del Perú en Panamá. Gracias a esta gestión, se logró contactar a los 24 afectados, varios de ellos turistas.

“No había acceso al agua, a comida, al transporte. Por eso reaccionamos rápidamente y los hemos traído. Todos ellos están bien de salud, ninguno expresó necesidad de ayuda especial”, expresó el canciller, quien también agradeció al embajador Pedro Bravo por su participación en la operación de rescate.

Entre los repatriados se encontraba Jorge del Río, quien expresó su gratitud por la asistencia recibida. Relató que su vuelo estaba previsto para el miércoles, pero las condiciones climáticas impidieron su salida.

#NoticiasTorreTagle | El canciller dio la bienvenida a los veinticuatro connacionales que regresaron de Jamaica en el avión presidencial, tras quedar varados por el paso del huracán Melissa. La Cancillería lideró misión solidaria que llevó ayuda humanitaria a un país amigo y… pic.twitter.com/8L9RIHqmyt — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 2, 2025