El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que en agosto se registraron 60 sismos en distintas regiones del país, siendo los más recientes los ocurridos el último fin de semana en Cañete, Pisco y Marcona. El último movimiento se reportó la madrugada del domingo en Chilca, con una magnitud de 3.8 grados, lo que generó alarma entre la población local.

De acuerdo con el organismo, los temblores iniciaron el sábado cerca de las 11 de la noche al sur de Marcona y continuaron en la madrugada con otros eventos sísmicos en la zona costera. Si bien la mayoría de los movimientos no fueron percibidos por la población, varios de ellos sí causaron preocupación en las regiones de Ica y Lima.

Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico

El IGP recordó que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, por lo que el monitoreo es constante y permanente. Estos fenómenos son considerados parte de la actividad natural del país, aunque constituyen un recordatorio de la necesidad de mantener la prevención como prioridad.

Recomendaciones de prevención

El jefe del IGP subrayó que los sismos no pueden predecirse, pero sí es posible reducir riesgos si la población se prepara adecuadamente. Entre las principales recomendaciones figuran:

Identificar zonas seguras en el hogar, el trabajo o centros de estudio.

Tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín.

Revisar periódicamente los protocolos de seguridad familiares y comunitarios.

El organismo insistió en que la cultura de prevención es la mejor herramienta para enfrentar los desastres naturales y evitar mayores consecuencias en caso de un sismo de gran magnitud.

TE PUEDE INTERESAR