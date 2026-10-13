La pérdida de vegetación no es la única consecuencia de un incendio forestal: el fuego también puede alcanzar viviendas, poner en peligro a personas y animales y destruir zonas de valor natural e histórico.

En lo que va de 2026, Perú registra 385 siniestros de este tipo en distintas regiones, con un saldo de cinco fallecidos y cuantiosos daños materiales y ambientales.

Gran parte de estos episodios está relacionada con acciones humanas, como quemar restos de cultivos, eliminar maleza con fuego o dejar fogatas encendidas. Aunque también pueden originarse por fenómenos naturales, como la caída de rayos, su propagación se vuelve más rápida cuando coinciden temperaturas elevadas, vientos que superan los 40 kilómetros por hora, vegetación seca y escasez de precipitaciones.

El fenómeno El Niño puede agravar estas condiciones, especialmente en los Andes y la Amazonía, al intensificar la sequía y reducir la disponibilidad de agua. La falta de lluvias y el aumento de la radiación solar elevan la temperatura del ambiente y dificultan las labores de control. Además, las llamas deterioran el suelo, afectan las fuentes de agua y los hábitats de la fauna silvestre, y liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Para reducir el riesgo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda no quemar residuos vegetales ni basura, evitar arrojar colillas o fósforos encendidos y apagar por completo las fogatas y cocinas a leña.

También aconseja mantener los alrededores de las viviendas libres de materiales inflamables, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, y participar en labores comunitarias de limpieza y preparación ante emergencias.