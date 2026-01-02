El Instituto Nacional de Defensa Civil instó a tomar medidas preventivas ante el aviso meteorológico N.° 002 del Senamhi, que advierte la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en zonas de la selva de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Según el pronóstico, se esperan acumulados cercanos a los 55 mm por día en el norte, alrededor de 65 mm en el centro y valores próximos a los 90 mm en el sur.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Ante este escenario, el Indeci recomendó a las autoridades locales y regionales verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres y señalizadas, así como asegurar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos para responder ante posibles emergencias.

Asimismo, se exhortó a la población a reforzar los techos de sus viviendas, organizar sistemas de alerta temprana en coordinación con las autoridades y preparar su Plan Familiar de Emergencias.