Una investigación liderada por el investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Dr. Junior Chuctaya Vásquez, permitió identificar y describir una nueva especie de pez en Sudamérica, denominada Odontostilbe britskii. Los resultados fueron publicados en la revista científica Neotropical Ichthyology.

El hallazgo surgió durante una revisión de la especie Odontostilbe paraguayensis. El análisis de ejemplares conservados en colecciones científicas permitió detectar diferencias morfológicas, merísticas y osteológicas que demostraron que parte del material correspondía a una especie distinta.

El estudio también incluyó una redescripción de O. paraguayensis, con precisiones sobre su identidad taxonómica y distribución geográfica. Además, los investigadores elaboraron una clave para facilitar la identificación de las especies del género Odontostilbe presentes en las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay.

Odontostilbe britskii presenta una distribución geográfica muy restringida, pues hasta ahora solo ha sido registrada en pozas marginales del río Corumbataí, en la cuenca del río Tietê, dentro del sistema del alto río Paraná, en el estado brasileño de São Paulo. Se trata de la especie del género con la distribución conocida más limitada.

La nueva especie fue denominada britskii en homenaje al reconocido ictiólogo brasileño Heraldo A. Britski, por sus aportes al conocimiento y la sistemática de los peces neotropicales. El homenaje tiene además un valor histórico, ya que Britski participó en la colecta de los ejemplares utilizados para describir la especie, incluido el holotipo recolectado en 1963.

El hallazgo resalta la importancia de las colecciones científicas como registros de la biodiversidad, pues permiten revisar identificaciones realizadas décadas atrás y reconocer especies que habían permanecido inadvertidas.

Chuctaya desarrolla desde 2015 investigaciones sobre taxonomía y sistemática de peces de la subfamilia Cheirodontinae en el Laboratorio de Taxonomía de Peces del IIAP, junto con especialistas de universidades de Brasil, fortaleciendo la cooperación científica entre ambos países.