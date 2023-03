Las intensas lluvias provocaron una millonaria pérdida económica a la región Lambayeque.

Según estimaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional, el monto superaría los mil millones de soles.

Ello porque las fuertes precipitaciones pluviales y las inundaciones ocasionaron daños en carreteras y vías de acceso, campos de cultivo y parcelas. También se perdieron viviendas y otras sufrieron graves daños en sus estructuras.

A esto se añade la caída de puentes artesanales, los perjuicios en escuelas, centros de salud, hospitales y áreas urbanas; así como la pérdida de una serie de bienes y la afectación a las actividades comerciales. Eso sin contar a las decenas de escolares que aún no retornan a clases presenciales.

Ante el anuncio de una nueva fase de lluvias, el Gore viene implementando acciones de respuesta en las áreas que corresponden a los 5 ríos.

Recursos

El gerente regional de Infraestructura, Elmer Rivas, señaló que el pliego necesita contar con 150 maquinarias para recuperar la infraestructura de transporte y riego, y para trabajos de encauzamiento.

“El Senamhi informó que se pronosticaron lluvias hasta el miércoles de la semana que viene. Se prevé que este fenómeno impactará más en Olmos Motupe, Incahuasi, Cañaris, Chongoyape”, anotó.

Se requiere de retroexcavadoras, combustible y operarios. Aunque la disposición del Gore es atender las cinco cuencas, los recursos son limitados.

Rivas explicó que la reposición de la infraestructura de riego será provisional.

“La crecida del río ha sido fuerte y reponer las compuertas es complicado porque hay que esperar que el nivel de agua baje. Hacemos paliativos por el bien de los agricultores, pero si continúa lloviendo no será posible una intervención más efectiva”, afirmó al responder que las dificultades de los agricultores podrían continuar.

Retrasos

El consejero regional, Julio Sevilla Exebio, señaló que el Gore necesita de una mejor dirección técnica para efectuar trabajos de calidad y que resistan una nueva temporada de lluvias.

“La región tiene especialistas, pero creo que no los emplea muy bien. Hay que acelerar la ayuda, reparar carreteras y la infraestructura hidráulica. Asimismo, que el Ejecutivo destine más recursos para obras y planificación, de lo contrario lo que se está gastando ahora no servirá. Ojalá se tenga en cuenta el proyecto para atender el badén Juana Ríos, no esperemos a que ocurra otro accidente”.

Sevilla, quien integra la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, indicó que hay poblaciones en Chongoyape, Olmos, Zaña, Oyotún, Cañaris, Incahuasi, Manchuria, Pacora y de la parte alta de Pítipo que aún requieren de asistencia y de que se habiliten las vías de acceso.