El Ministerio de Educación (Minedu) inició las inscripciones para el XIV Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2026, dirigido a más de 500 mil maestros y directivos de instituciones educativas públicas y privadas de todo el país.

El certamen busca reconocer, valorar y difundir experiencias pedagógicas y de gestión escolar que hayan generado resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes y en la mejora de las instituciones educativas.

Las propuestas podrán presentarse de manera individual o grupal, con un máximo de cinco docentes de una misma institución educativa. Un requisito es que la buena práctica se encuentre en ejecución al momento de la postulación.

El concurso se desarrollará entre setiembre y diciembre en tres etapas : inscripción, evaluación regional y evaluación nacional. Las propuestas competirán en seis categorías, cinco relacionadas con prácticas pedagógicas y una vinculada con la gestión escolar.

Las inscripciones tendrán dos etapas

El registro preliminar de la práctica estará disponible hasta el 7 de octubre, mientras que el registro de evidencias podrá realizarse hasta el 22 de octubre. Las bases y el proceso de inscripción se encuentran disponibles en la plataforma oficial del concurso: AQUÍ.

Las experiencias ganadoras serán difundidas mediante el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas e Innovación Educativa, con el propósito de promover su réplica en otras instituciones y reconocer públicamente a los docentes que lideran estas iniciativas.