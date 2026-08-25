Más de 881 mil estudiantes matriculados cada año en la educación superior en el Perú enfrentarían riesgo de abandonar sus estudios por razones económicas, de acuerdo con estimaciones presentadas por el Centro para el Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (CAPPES) a partir de información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

Ante esta situación, el estudio “Invertir en el talento”, elaborado por CAPPES, plantea complementar el sistema de becas con créditos educativos que permitan a los jóvenes acceder, permanecer y culminar una carrera.

Entre las principales propuestas figura la creación, mediante una ley, del Consejo de Créditos Educativos del Perú, concebido como un organismo técnico y autónomo encargado de diseñar y supervisar un sistema de financiamiento educativo.

¿Qué propone el Consejo de Créditos Educativos?

Karina Morales, gerente general de CAPPES y coautora del estudio, explicó que este organismo tendría entre sus funciones establecer las reglas del sistema y promover el otorgamiento responsable de los créditos.

“El Consejo tendría como función establecer las reglas del sistema, promover un otorgamiento responsable de los créditos y alinear los incentivos entre el Estado, las instituciones educativas y los estudiantes para favorecer el acceso y la culminación de los estudios y una mayor empleabilidad”, señaló Morales.

El estudio plantea además mecanismos como pagos escalonados y garantías compartidas entre el Estado y las instituciones de educación superior.

También propone dos modelos de financiamiento para el país: uno destinado específicamente a evitar que estudiantes abandonen sus estudios y otro dirigido a financiar carreras completas.

Créditos educativos tienen actualmente una cobertura limitada

Según las cifras difundidas por CAPPES, el crédito educativo otorgado desde el Estado mantiene una cobertura reducida. En 2025 registraba 780 beneficiarios activos, mientras que entre 2012 y 2026 se habrían concedido alrededor de 4.000 créditos.

“El Perú necesita construir un ecosistema de financiamiento para la educación superior más amplio y sostenible. Pretender cerrar la brecha de acceso únicamente con becas no es viable frente a una demanda potencial de más de 881 mil estudiantes”, sostuvo Morales.

La propuesta toma como referencia experiencias de Chile, Colombia, Costa Rica y Brasil, países donde se han implementado esquemas que combinan becas y créditos para financiar la educación superior.

Solo el 37,8 % accede inmediatamente a educación superior

Otro indicador presentado en el estudio muestra las dificultades existentes para continuar estudiando después de terminar el colegio.

Según datos de la ENAHO recogidos en el documento, solo el 37,8 % de los jóvenes peruanos accede a la educación superior inmediatamente después de culminar la etapa escolar.

La cifra presentada para Perú se encuentra por debajo de las tasas consignadas para Colombia, con 45,9 %, y Chile, con 50,5 %.

El estudio estima que para alcanzar un nivel de acceso similar al registrado en Chile, el Perú tendría que incorporar aproximadamente 36 mil jóvenes adicionales cada año a la educación superior.

Informalidad laboral plantea un reto para los créditos

CAPPES señala que un eventual sistema de créditos educativos también debería considerar la calidad de las instituciones y programas financiados, así como sus niveles de empleabilidad.

Otro de los retos identificados es la informalidad laboral, debido a que esta puede afectar la capacidad de los egresados para cumplir posteriormente con el pago de sus créditos y comprometer la sostenibilidad del sistema.

En ese contexto, el estudio propone desarrollar alianzas entre el Estado, instituciones de educación superior, entidades financieras y fintechs para ampliar las alternativas de financiamiento destinadas a la permanencia y culminación de los estudios.

El documento fue presentado durante el encuentro “Invertir en el talento: Becas y créditos para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior”, organizado por CAPPES con representantes de universidades privadas y especialistas en acceso y financiamiento educativo de América Latina.