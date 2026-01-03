Un total de 2 001 447 ciudadanos aparece en el padrón electoral con el documento nacional de identidad vencido al momento de su cierre, realizado el 14 de octubre de 2025. Así lo establece el padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que figurar en el padrón no garantiza el derecho a sufragar si el documento está caducado el día de la votación.

Este criterio se aplica incluso a quienes aparecen como habilitados para votar, ya que el estado del DNI será verificado al momento de acudir a la mesa de sufragio. La vigencia del documento es obligatoria para ejercer el derecho al voto.

En ese sentido, el Reniec indicó que los ciudadanos que renueven su DNI vencido sí podrán participar en los comicios, siempre que el documento esté vigente el 12 de abril de 2026.