Los medicamentos innovadores destinados al tratamiento de enfermedades complejas, como el cáncer, representan apenas el 0,8 % del universo total de medicamentos registrados en el sector salud peruano, de acuerdo con información de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) difundida por la Asociación de Pacientes ESPERANTRA.

La directora de la organización, Karla Ruiz de Castilla, informó que entre 2024 y 2025 se registraron cerca de 37 medicamentos innovadores, que se suman a los 93 que ya contaban con registro sanitario vigente o en proceso de reinscripción.

Según indicó, ello representa un incremento cercano al 40 % respecto al periodo anterior. En contraste, entre 2023 y 2024 solo se incorporaron dos nuevas innovaciones.

Acceso en el sistema público continúa siendo un desafío

Ruiz de Castilla explicó que, pese al incremento en los registros sanitarios, muchos de estos medicamentos solo están disponibles en el sector privado.

Para que puedan ser utilizados en los establecimientos públicos de salud deben superar procesos adicionales de evaluación y financiamiento que pueden tomar varios años.

La representante de ESPERANTRA pidió a las autoridades priorizar el acceso a terapias oncológicas innovadoras, al considerar que el inicio oportuno del tratamiento resulta determinante para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer.

Innovación puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida

De acuerdo con la organización, la innovación farmacéutica ofrece beneficios como:

Mayor supervivencia de los pacientes.

Mejor calidad de vida.

Reducción de hospitalizaciones.

Menor riesgo de complicaciones y secuelas.

Más alternativas terapéuticas.

Asimismo, señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado que estos avances favorecen el desarrollo de tratamientos cada vez más personalizados.

Impacto en los sistemas de salud

La directora de ESPERANTRA indicó que la OCDE también reconoce que la incorporación de medicamentos innovadores puede generar beneficios económicos para los sistemas sanitarios.

Entre ellos mencionó:

Reducción de hospitalizaciones prolongadas.

Disminución de procedimientos invasivos.

Menor presión sobre los servicios de salud.

Mayor productividad de los pacientes al facilitar su reincorporación a las actividades laborales.

Ley Nacional del Cáncer impulsó avances

Ruiz de Castilla recordó que la Ley Nacional del Cáncer, aprobada en 2021, estableció un marco para reducir las brechas en la atención oncológica y promover el acceso a tratamientos innovadores.

Si bien reconoció que aún existen desafíos para garantizar el acceso equitativo en todo el país, consideró que el incremento en el registro de nuevas terapias representa una señal positiva para la atención de los pacientes.