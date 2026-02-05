El Ministerio del Ambiente (Minam) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital GEOQUEBRADAS, una herramienta gratuita e interactiva que permite conocer la posible activación de quebradas y prevenir riesgos asociados a lluvias intensas, como huaicos, deslizamientos y derrumbes.

La plataforma brinda información a escala nacional, regional, provincial y distrital, identificando el impacto potencial de estos eventos naturales sobre la población, viviendas, centros educativos, establecimientos de salud, vías de comunicación y otras infraestructuras vulnerables. Además, se actualiza de manera diaria, facilitando una toma de decisiones oportuna.

Información clave para la prevención de desastres

El ministro del Ambiente, Miguel Espichán Mariñas, destacó que, ante el incremento de las lluvias en diversas regiones del país, GEOQUEBRADAS fortalece la gestión del riesgo de desastres.

“Esta herramienta permite a las autoridades y a la ciudadanía anticiparse a escenarios de emergencia, adoptar medidas preventivas, activar planes de evacuación y proteger infraestructura estratégica, especialmente en las zonas más vulnerables”, señaló el titular del sector.

Plataforma integra datos de varias entidades del Estado

GEOQUEBRADAS consolida información técnica proveniente de distintas instituciones públicas, entre ellas el Senamhi, OEFA, Sernanp, Autoridad Nacional del Agua, INEI, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Gracias a esta articulación, la plataforma permite estimar el nivel de riesgo sobre la población, infraestructura crítica, áreas agrícolas y pasivos ambientales.

Millones de personas en zonas de alto riesgo

De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 3,1 millones de personas viven en centros poblados con riesgo muy alto frente a huaicos e inundaciones. Esta situación se ve agravada por la ocupación no planificada del territorio en zonas expuestas.

Acceso gratuito y en línea

La plataforma GEOQUEBRADAS está disponible para todo público y puede consultarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que refuerza el rol del Minam en la promoción de la prevención, la articulación interinstitucional y la protección de la vida y el territorio.