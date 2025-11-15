El Ministerio de Educación informó que implementará mejoras económicas dirigidas a docentes de educación básica y de educación superior pedagógica y tecnológica.
Según la institución, estas acciones reconocen el trabajo de más de 430,000 maestros y el rol que desempeñan en la formación de los estudiantes del país.
El ministro Jorge Figueroa señaló que estas disposiciones generan un impacto directo en la calidad de vida de los docentes y resaltó que fortalecen su compromiso con la enseñanza.
Mediante la Ley N.º 32498, se habilita la incorporación de docentes de Educación Superior Pedagógica en las categorías II y III de la Carrera Pública Docente, lo que permitirá que sus remuneraciones pasen de S/5399 a S/7087 y S/8774, respectivamente.
El sector también dispuso incrementos para docentes de las instituciones de Educación Superior Tecnológica. De esta manera, las remuneraciones serán de S/4083 en la primera categoría, S/4758 en la segunda y S/6108 en la tercera, beneficiando a más de 11,000 profesores de institutos tecnológicos, escuelas artísticas y entidades gestionadas por el Ministerio de Defensa.
