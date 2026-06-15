El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, expresó su rechazo ante la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

La entidad recordó que este vestigio formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación, tenía más de mil años de antigüedad y constituía una evidencia de gran valor para comprender el desarrollo de las sociedades prehispánicas de la costa norte del país.

Especialistas del sector Cultura, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú, determinaron que el geoglifo fue destruido de manera intencional mediante la remoción manual del terreno, lo que ocasionó la pérdida total de esta evidencia arqueológica asociada a prácticas de culto y gestión del agua.

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Según se informó, el hecho ocurrió pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial realizado junto con la Municipalidad Distrital de Laredo y la PNP, durante el cual se retiraron edificaciones informales y se desalojó a ocupantes que permanecían ilegalmente en estos terrenos de propiedad estatal.

De acuerdo con la secuencia de los hechos, las autoridades presumen que la destrucción del geoglifo podría estar vinculada a una represalia por las recientes acciones de recuperación y protección del patrimonio estatal.

Asimismo, durante la inspección realizada tras el atentado, se encontraron indicios que evidenciarían la presencia en la zona de las mismas personas que fueron desalojadas días antes. Estas evidencias serán incorporadas a las investigaciones con el fin de identificar y determinar la responsabilidad de los autores de este daño considerado irreparable.

La Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo comprende más de 1.500 hectáreas registradas a favor del Estado y alberga vestigios de ocupación humana que se remontan a unos 11.000 años atrás, con continuidad hasta el siglo XV d. C. Debido a esta extensa secuencia histórica, el área posee un notable valor para la investigación arqueológica y la preservación de la memoria histórica del país.

Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura informó que impulsará de manera inmediata las acciones administrativas, civiles y penales necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y a la ciudadanía para articular esfuerzos que permitan combatir el tráfico ilegal de terrenos y fortalecer la protección del patrimonio cultural de la nación.

El Ministerio de Cultura denunció la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en Trujillo. Foto: X.