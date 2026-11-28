El Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, fue declarado nuevamente en emergencia ante el incremento de las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

La medida busca proteger la estabilidad de esta estructura precolombina frente al riesgo que representan las lluvias.

La disposición fue oficializada por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución Viceministerial N.° 000326-2026-VMPCIC/MC, emitida por el viceministro Fernando López Sánchez.

Para sustentar la decisión, se consideraron los informes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y las evaluaciones del Comité Multisectorial del ENFEN sobre el peligro previsto para la temporada 2026-2027.

Entre las acciones prioritarias figura la instalación de apuntalamientos metálicos para reforzar los muros perimetrales del sector Fortaleza.

Las intervenciones tendrán un plazo de ejecución de 90 días calendario e incluirán el suministro de materiales, el acondicionamiento del área y la colocación de los soportes, además del monitoreo inicial.

Esta es la segunda declaratoria de emergencia para Kuélap en 2026. La anterior se aprobó el 5 de marzo por 60 días, debido a las filtraciones de agua ocasionadas por las lluvias registradas desde mediados de diciembre de 2025, que afectaron los niveles subyacentes del sitio.