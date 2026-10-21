El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), emitió la alerta epidemiológica N.° 008-2026 para que los establecimientos de salud públicos y privados fortalezcan sus acciones de prevención y respuesta ante el posible impacto del fenómeno El Niño 2026-2027.

La advertencia responde al riesgo de que las lluvias intensas, las inundaciones y la disponibilidad limitada de agua segura favorezcan la propagación de enfermedades.

Entre las principales amenazas se encuentran el dengue, las enfermedades diarreicas agudas, la leptospirosis, la malaria y el sarampión.

De acuerdo con los reportes hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, el país registró 71.256 casos de dengue, un incremento del 122 % respecto al mismo periodo de 2025. También se notificaron 1.159.363 episodios de enfermedades diarreicas agudas, un aumento del 11,3 %, y 13.235 casos reportados de leptospirosis, cifra que representa un alza del 85,5 %.

Como parte de la alerta, el Minsa dispone reforzar la detección temprana, la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de laboratorio, además de garantizar medicamentos, insumos y personal capacitado.