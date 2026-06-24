El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), recibió de manera anticipada 79 075 dosis del anticuerpo monoclonal Nirsevimab 50 mg/0,5 mL, destinado a prevenir la enfermedad causada por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en neonatos y lactantes menores de seis meses.

La llegada de los lotes fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Minsa y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permitió adelantar la disponibilidad de este medicamento innovador y acelerar las acciones de inmunización a nivel nacional.

El ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero, destacó que esta medida fortalece la protección de la población infantil y refuerza la prevención como eje de la salud pública.

“Con esta decisión histórica, reforzamos la protección de nuestra población infantil y consolidamos la prevención como el pilar fundamental de la salud pública. La vacunación salva vidas, evita enfermedades y genera un impacto positivo para las familias y el país”, señaló.

Distribución nacional tras proceso de nacionalización

Tras su llegada al Perú, las dosis ingresarán al proceso de nacionalización e internamiento en el almacén especializado de Cenares.

Posteriormente, serán distribuidas conforme a la programación establecida por la Dirección de Inmunizaciones, con el objetivo de garantizar su disponibilidad en establecimientos de salud de todas las regiones del país.

El Minsa informó que esta estrategia permitirá fortalecer la capacidad de respuesta frente a una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas en recién nacidos.

¿Qué es el Virus Respiratorio Sincitial?

El Virus Respiratorio Sincitial es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en bebés durante los primeros meses de vida. Puede provocar bronquiolitis, neumonía y otras complicaciones que, en algunos casos, requieren hospitalización.

La incorporación de Nirsevimab al Esquema Nacional de Inmunizaciones busca reducir los cuadros graves y disminuir la demanda de atención hospitalaria asociada a este virus.

Minsa también recibirá vacuna para gestantes

Como parte de la estrategia de prevención para la temporada 2026, el Ministerio de Salud anunció que también recibirá una vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial dirigida a gestantes.

La medida busca fortalecer la protección de los recién nacidos desde sus primeros días de vida y ampliar la cobertura preventiva frente a esta enfermedad.

Con estas acciones, el sector Salud reafirma su compromiso de garantizar el abastecimiento oportuno de recursos estratégicos, fortalecer el sistema sanitario y proteger a las poblaciones más vulnerables mediante intervenciones basadas en evidencia científica.