El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que ya se encuentra habilitado el proceso para recibir solicitudes de dispensa y justificación de los ciudadanos que no participaron en la segunda elección presidencial realizada el domingo 7 de junio.

Según explicó el vocero del organismo electoral, Luis Grillo, la dispensa está dirigida a los electores que no pudieron acudir a votar por una causa debidamente sustentada, mientras que la justificación corresponde a quienes fueron designados miembros de mesa, pero no participaron en la instalación de la mesa de sufragio.

“Si yo no he votado y tengo documentación que sustenta por qué tiene que extinguirse la multa, yo debo presentar al JNE una dispensa. Si yo he votado pero no he instalado una mesa, siendo miembro titular o suplente, lo que tengo que solicitarle al JNE es una justificación”, precisó Grillo.

Tras jornadas electorales, el servicio para presentar dispensas o justificaciones ya se encuentra habilitado. Foto: JNE

Trámite virtual y disponible todos los días

El JNE señaló que ambos procedimientos pueden realizarse de forma virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual, disponible durante cualquier día de la semana.

Además, indicó que la institución cuenta con un plazo máximo de cinco días para evaluar y responder las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

“Si bien las solicitudes se reciben de manera virtual, excepcionalmente lo podemos recibir de manera física en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional”, agregó el vocero.

¿Quiénes pueden solicitar dispensa o justificación?

De acuerdo con el organismo electoral, existen diversas causales válidas para solicitar la exoneración de las multas electorales, entre ellas:

Viajes al extranjero por motivos de salud o estudios.

Desastres naturales.

Fallecimiento de un familiar directo.

Cumplimiento de función electoral.

Error en el padrón electoral.

Discapacidad.

Otras situaciones debidamente acreditadas.

Las solicitudes deberán estar acompañadas de la documentación que sustente la causal invocada para que puedan ser evaluadas por el JNE.