Un total de 66 puertos y caletas del litoral norte y centro permanecen cerrados debido a la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se presenta oleaje ligero del suroeste, que aumentó a moderado desde la tarde del martes 18 y disminuirá a ligero esta mañana. En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste disminuirá durante la tarde del miércoles 19 de agosto.

La DHN indicó que estas condiciones permanecerán hasta el jueves 20 de agosto y tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

Ante este escenario, se recomendó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas cumplir las medidas de seguridad establecidas.

🌊 66 puertos se encuentran cerrados en el litoral norte y centro, de acuerdo a la información de la @MGP_DICAPI, debido a la ocurrencia de #Oleaje de ligera a moderada intensidad. Según la @dihidronav, este fenómeno se presentaría hasta el jueves 20 de agosto. pic.twitter.com/WOacdScYi9 — COEN - INDECI (@COENPeru) August 19, 2026