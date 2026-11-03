Los trabajadores que dejaron de aportar a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) durante meses o incluso años no pierden los periodos de contribución que ya tienen registrados en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

La entidad, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que sus afiliados pueden retomar sus pagos en cualquier momento, sin necesidad de realizar un nuevo trámite de afiliación.

Esta alternativa está dirigida, entre otros, a quienes dejaron de trabajar en planilla y actualmente desarrollan actividades independientes, pero desean continuar acumulando periodos de aportación para acceder a una pensión.

ONP confirma que los aportes anteriores no se pierden

Katherine Velarde, vocera de la ONP, explicó que una interrupción en los pagos no significa que el afiliado deba comenzar nuevamente desde cero.

“Algunos de nuestros afiliados dejaron de trabajar en planilla y ahora son trabajadores independientes, lo primero que deben saber es que no empiezan de cero, sus aportes realizados se mantienen”, manifestó.

La representante de la institución precisó que los trabajadores pueden reanudar sus contribuciones mensuales por cuenta propia.

Sin embargo, conservar los periodos aportados no significa tener automáticamente derecho a una pensión. Para obtenerla, el afiliado deberá cumplir los requisitos establecidos por el régimen previsional correspondiente.

¿Cuánto debes aportar a la ONP desde octubre de 2026?

Aporte mínimo mensual al Sistema Nacional de Pensiones: S/ 160. Vigente para los periodos de aportación desde octubre de 2026.

Tasa de aporte: 13 % del ingreso declarado

Remuneración Mínima Vital: S/ 1.230

El 13 % de S/ 1.230 equivale a S/ 159,90. La ONP comunica el aporte mínimo redondeado de S/ 160.

El incremento del aporte mínimo se produjo tras el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.230, vigente desde el 1 de octubre de 2026 mediante el Decreto Supremo N.º 015-2026-TR.

La ONP indicó que los afiliados independientes pueden fraccionar el pago correspondiente a un periodo hasta completar el monto exigido.

Por ejemplo, el aporte de octubre puede pagarse hasta el 30 de noviembre de 2026 sin intereses por mora, de acuerdo con las condiciones comunicadas por la entidad.

¿Qué beneficios ofrece retomar las aportaciones a la ONP?

La institución señaló que mantener los aportes permite avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión de jubilación y acceder a la cobertura de salud correspondiente cuando se adquiere la condición de pensionista.

Además, el Sistema Nacional de Pensiones contempla prestaciones por invalidez y pensiones para familiares sobrevivientes, siempre que se cumplan las condiciones legales.

En el caso de trabajadores independientes que sufran un accidente que les impida continuar trabajando, una de las condiciones señaladas por la ONP para acceder a una pensión es haber aportado al menos 12 meses durante los tres años anteriores al accidente.

La evaluación del beneficio depende de los demás requisitos aplicables. Por ello, retomar las contribuciones no garantiza por sí solo una pensión inmediata.

¿Cómo volver a pagar tus aportes a la ONP?

Los afiliados pueden realizar sus pagos mediante canales digitales y presenciales.

Canal ¿Cómo realizar el aporte? Interbank digital Billetera Interbank Negocios y canales virtuales habilitados Sunat Plataforma Operaciones en Línea, sin necesidad de clave SOL para este servicio Agentes Interbank Indicar código de servicio 0600203 , DNI y monto Banco de la Nación Informar DNI, periodo de aportación y monto a pagar

Los canales digitales señalados por la ONP están disponibles las 24 horas.

¿Cómo consultar los aportes acumulados en la ONP?

Antes de reanudar sus pagos, los afiliados pueden revisar su historial de aportaciones a través de la plataforma virtual de la institución.

Para ello, deben ingresar a ONP Virtual, acceder a Tu zona segura con su clave virtual y descargar el Reporte de Aportes.

Este documento permite consultar los periodos registrados y detectar posibles diferencias que deban ser revisadas por la entidad. -

Quienes necesiten orientación también pueden comunicarse con ONP Te escucha, al teléfono (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m.