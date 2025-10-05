Una pareja fue víctima de un violento asalto en el distrito de Belén, región Loreto, luego de ser perseguida y emboscada por un grupo de delincuentes que se desplazaban en mototaxis. El ataque ocurrió alrededor de las 4:29 de la madrugada, cuando los jóvenes regresaban a casa tras salir de una discoteca.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los asaltantes interceptaron a las víctimas justo cuando estacionaban su motocicleta, bloqueando su paso con tres mototaxis. Cinco sujetos descendieron de los vehículos y se abalanzaron sobre ellos. Uno de los atacantes golpeó al conductor para arrebatarle su billetera, mientras otro forcejeó con la joven, quien se resistió con fuerza para evitar que le quitaran la cartera.

A pesar de los gritos de auxilio, el delincuente la arrastró varios metros por la pista hasta romper la cuerda del bolso y huir con el objeto. En el asalto también se llevaron celulares, tarjetas bancarias y otros artículos personales.

Un agente del serenazgo llegó segundos después del hecho, pero los responsables ya habían escapado. La víctima femenina sufrió raspones y contusiones leves, según fuentes policiales, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

La Policía Nacional del Perú analiza los videos de seguridad para identificar a los implicados, que actuaron con los rostros cubiertos. Asimismo, se busca determinar las placas de las mototaxis empleadas para el asalto.

Vecinos de Belén denunciaron que no es el primer ataque de este tipo en la zona. Los delincuentes aprovechan las madrugadas para seguir a sus víctimas y escapar fácilmente gracias al uso de estos vehículos menores.

El caso ha causado indignación entre los vecinos y reaviva el debate sobre la falta de patrullaje en horas de la madrugada en Iquitos, donde los asaltos con mototaxis se han vuelto una modalidad delictiva cada vez más frecuente.

TE PUEDE INTERESAR