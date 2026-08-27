El Parlamento Andino aprobó por unanimidad conceder al papa León XIV la distinción “Simón Bolívar”, considerada la máxima condecoración de este organismo.

La propuesta fue presentada por la delegación peruana durante una sesión plenaria realizada en Chile y contó con el respaldo de los representantes de los cinco países miembros.

Maalí Pomar, vicepresidenta del Parlamento Andino, destacó la decisión y señaló: “Estamos muy contentos porque se acaba de aprobar en el Plenario del Parlamento Andino, que agrupa a los representantes de los cinco países: Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú, de otorgarle la máxima distinción al papa León XIV”.

Según explicó Pomar, el homenaje busca reconocer el carácter integrador del pontífice entre los creyentes de los países que conforman la Comunidad Andina.

La entrega oficial de la condecoración se realizará durante la próxima visita del papa León XIV al Perú. Para concretar el homenaje, el Parlamento Andino comunicó la decisión mediante una carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori y a Raúl Diez Canseco Terry, asesor de alto nivel para la visita del pontífice, a quienes solicitó coordinar la ceremonia durante su estadía en el país.