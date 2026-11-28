Más de 824 mil adultos mayores inscritos en Pensión 65 accederán a un apoyo económico extraordinario de S/350 desde este lunes 30 de noviembre, informó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez.

El beneficio alcanzará a 824 351 usuarios del programa en todo el país y se entregará en cumplimiento de la Ley N.° 32744, que aprobó créditos suplementarios para financiar acciones frente al fenómeno El Niño. El pago se realizará junto con la subvención bimestral correspondiente al padrón VI, que comprende noviembre y diciembre.

De esta manera, cada beneficiario recibirá S/700 en esta oportunidad, al sumarse el bono extraordinario a la transferencia habitual. Durante una entrevista con Radio Nacional, la titular del Midis explicó que la medida busca reconocer el esfuerzo de los adultos mayores durante su vida laboral y brindarles apoyo ante el impacto del fenómeno climático.

Respecto a la modalidad de cobro, la ministra precisó que más de 760 000 usuarios cuentan con tarjeta de débito del Banco de la Nación. Ellos podrán retirar el dinero en cualquier agencia, agente corresponsal o cajero automático Multired.

En cambio, quienes viven en comunidades alejadas y reciben sus subvenciones mediante mecanismos especiales tendrán que esperar una fecha posterior. Para estos casos se utilizarán los carritos pagadores, avioncitos pagadores y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), con el acompañamiento de unidades móviles del Banco de la Nación.

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Por otro lado, Canales adelantó que el Midis y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) preparan nuevos bonos dirigidos a poblaciones de determinados territorios que presentan condiciones de alta vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos. Los montos todavía se encuentran en definición y la entrega está prevista para los próximos meses.

Las declaraciones de la ministra se realizaron durante una ceremonia de reconocimiento a líderes comunitarios de Cuna Más, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Foncodes, quienes fueron distinguidos por su labor y compromiso con los servicios sociales.