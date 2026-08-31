El Perú registró al menos siete sismos durante las primeras horas de este lunes 31 de agosto de 2026, según los reportes emitidos por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los movimientos ocurrieron entre las 00:48 a. m. y las 9:55 a. m. y fueron localizados en Arequipa, Moquegua, Junín, Lima y Tumbes.

El evento de mayor magnitud alcanzó 4.3 y tuvo su epicentro a seis kilómetros al norte de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, región Arequipa.

Sismo de magnitud 4.3 ocurrió en Arequipa

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0619, el movimiento ocurrió a las 9:07:43 a. m.

El epicentro fue localizado a 6 kilómetros al norte de Chuquibamba, en la provincia de Condesuyos, y alcanzó una profundidad de 121 kilómetros.

Este fue el movimiento de mayor magnitud entre los siete eventos reportados por el IGP durante las primeras horas del 31 de agosto.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0619

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,09:07:43

Magnitud: 4.3

Profundidad: 121 km

Latitud: -15.79

Longitud: -72.64

Referencia: 6 km al N de Chuquibamba, Condesuyos - Arequipahttps://t.co/uDORfaVeZU — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Arequipa concentró tres movimientos sísmicos

Arequipa fue la región con más eventos registrados durante ese periodo.

El primero ocurrió a las 00:48:31 a. m., con magnitud 3.7, a 31 kilómetros al suroeste de Quilca, provincia de Camaná. Tuvo una profundidad de 34 kilómetros y una intensidad de II-III en Quilca.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0614

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,00:48:31

Magnitud: 3.7

Profundidad: 34 km

Latitud: -16.97

Longitud: -72.54

Intensidad: II-III Quilca

Referencia: 31 km al SO de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/kkeig5t86o — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Posteriormente se registró el sismo de magnitud 4.3 en Chuquibamba.

El tercer movimiento ocurrió a las 9:55:10 a. m., con magnitud 3.6, a 10 kilómetros al norte de Quilca. Alcanzó una profundidad de 59 kilómetros y una intensidad de II-III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0620

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,09:55:10

Magnitud: 3.6

Profundidad: 59 km

Latitud: -16.63

Longitud: -72.45

Intensidad: II-III Quilca

Referencia: 10 km al N de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/HkgodRhAXe — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Moquegua registró un sismo de magnitud 3.6

A las 3:22:31 a. m., el IGP reportó un movimiento de magnitud 3.6 en la región Moquegua.

Su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al oeste de La Capilla, provincia General Sánchez Cerro.

El sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en La Capilla.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0615

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,03:22:31

Magnitud: 3.6

Profundidad: 15 km

Latitud: -16.82

Longitud: -71.56

Intensidad: II-III La Capilla

Referencia: 41 km al O de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moqueguahttps://t.co/WeBzJYH5wZ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Movimiento de magnitud 4.1 remeció Huancayo

En Junín, un sismo de magnitud 4.1 ocurrió a las 6:53:23 a. m.

El epicentro fue localizado a 12 kilómetros al noroeste de Huasicancha, provincia de Huancayo, con una profundidad de apenas ocho kilómetros.

El IGP reportó una intensidad de grado III en Huasicancha.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0617

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,05:36:50

Magnitud: 4.0

Profundidad: 109 km

Latitud: -11.19

Longitud: -76.65

Intensidad: III Canta

Referencia: 31 km al N de Canta, Canta - Limahttps://t.co/65egrf5rBQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Lima y Tumbes también registraron sismos

La región Lima reportó un movimiento de magnitud 4.0 a las 5:36:50 a. m., con epicentro a 31 kilómetros al norte de Canta.

El evento alcanzó una profundidad de 109 kilómetros y una intensidad de grado III en Canta.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0617

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,05:36:50

Magnitud: 4.0

Profundidad: 109 km

Latitud: -11.19

Longitud: -76.65

Intensidad: III Canta

Referencia: 31 km al N de Canta, Canta - Limahttps://t.co/65egrf5rBQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Diez minutos antes, a las 5:26:44 a. m., otro sismo de magnitud 4.0 había sido registrado en Tumbes.

Su epicentro se ubicó a 13 kilómetros al este de Zarumilla, con una profundidad de 66 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0616

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,05:26:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 66 km

Latitud: -3.52

Longitud: -80.16

Referencia: 13 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/45mJQGgdG0 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Sismos reportados por el IGP este 31 de agosto

Hasta las 9:55 a. m., estos fueron los siete movimientos comunicados por el Centro Sismológico Nacional:

00:48 a. m. — Arequipa: magnitud 3.7, 31 km al SO de Quilca. 3:22 a. m. — Moquegua: magnitud 3.6, 41 km al O de La Capilla. 5:26 a. m. — Tumbes: magnitud 4.0, 13 km al E de Zarumilla. 5:36 a. m. — Lima: magnitud 4.0, 31 km al N de Canta. 6:53 a. m. — Junín: magnitud 4.1, 12 km al NO de Huasicancha. 9:07 a. m. — Arequipa: magnitud 4.3, 6 km al N de Chuquibamba. 9:55 a. m. — Arequipa: magnitud 3.6, 10 km al N de Quilca.

IGP recuerda que los sismos no pueden predecirse

El Instituto Geofísico del Perú monitorea permanentemente la actividad sísmica del territorio nacional mediante la Red Sísmica Nacional.

La institución ha reiterado que los sismos no pueden ser predichos con precisión en cuanto a fecha, hora y lugar.

Ante movimientos sísmicos, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras, conservar libres las rutas de evacuación y contar con elementos básicos para responder ante una emergencia.