Perú se mantiene entre los países con menor densidad de profesionales de Enfermería en comparación con los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En 2022, el país reportó dos enfermeros por cada mil habitantes, mientras que el promedio de la OCDE fue de 9,1 por cada mil, según el informe Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025.

A esta baja densidad se suma una distribución territorial desigual. En 2021, apenas el 14 % de los profesionales de Enfermería trabajaba en zonas rurales, una situación que limita la disponibilidad de personal en regiones alejadas.

Especialistas estiman brecha de más de 18 mil enfermeros

La Mg. Erika Angulo, docente de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Norbert Wiener, señaló que la concentración del personal sanitario en las ciudades responde, entre otros factores, a diferencias en la distribución del gasto público, la disponibilidad de empleo formal y las oportunidades de desarrollo profesional.

“Esta concentración expone tres problemas estructurales: una distribución inequitativa del gasto público, una oferta laboral formal con oportunidades de desarrollo profesional que se concentra en las ciudades de la costa, y la ausencia de una política nacional sólida para gestionar y retener los recursos humanos en salud”, explicó.

La especialista advierte que el déficit puede traducirse en mayor carga laboral, rotación de personal y menor tiempo disponible para la atención y acompañamiento de los pacientes.

El problema afecta especialmente a zonas rurales y amazónicas, donde existen mayores dificultades para atraer y mantener profesionales de salud.

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Primer nivel de atención, entre los más afectados

La falta de personal tiene especial impacto en el primer nivel de atención, que concentra servicios como vacunación, controles maternos, atención infantil, prevención y seguimiento de enfermedades crónicas.

La OCDE también ha advertido que las diferencias regionales en la disponibilidad de trabajadores sanitarios generan obstáculos para acceder a los servicios de salud en determinadas zonas rurales del país.

Josefa Vásquez, exdecana del Colegio de Enfermeros del Perú, estimó una brecha superior a 18 mil profesionales y sostuvo que más de 8 mil establecimientos del primer nivel tendrían un déficit cercano al 50 % de personal, según la información proporcionada.

Estas cifras corresponden a estimaciones atribuidas a la especialista y no equivalen a la brecha de infraestructura del primer nivel de atención. Fuentes públicas confirman que Perú cuenta con más de 8 mil establecimientos de este nivel, aunque los problemas registrados incluyen también deficiencias de infraestructura y equipamiento.

Plantean incentivos para trabajar en zonas alejadas

Angulo considera que una de las prioridades debe ser mejorar los incentivos económicos y las condiciones familiares para los profesionales destinados a regiones alejadas.

También plantea reforzar la carrera sanitaria, implementar becas de especialización vinculadas a compromisos de permanencia y utilizar herramientas como la teleenfermería para conectar a profesionales de zonas rurales con establecimientos de referencia.

La OCDE ha recomendado igualmente fortalecer las estrategias para retener al personal sanitario, entre ellas mejoras salariales y mayores incentivos para quienes trabajan en áreas rurales.

Número de enfermeros aumentó, pero sigue por debajo de la OCDE

Aunque la situación presenta brechas importantes, la disponibilidad de profesionales mostró una mejora durante la última década.

La OCDE señala que la cantidad de enfermeros por cada mil habitantes en Perú aumentó alrededor de 68 % entre 2013 y 2022. Pese a ese avance, el indicador de dos profesionales por cada mil habitantes continúa considerablemente por debajo del promedio de 9,1 registrado entre los países miembros de la organización.