El Poder Judicial dictó a un año y cinco meses de prisión suspendida a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ortegón y John Amia López, luego de ser hallados culpables del delito de violación a la soberanía extranjera en perjuicio del Estado peruano.

La sentencia fue emitida por el juez del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, quien también ordenó la expulsión inmediata de ambos ciudadanos del territorio nacional, prohibiéndoles reingresar al Perú por un periodo de cinco años.

En ese sentido, se ordenó que ambos ciudadanos paguen, de manera solidaria, una reparación civil de S/4,500, la cual deberá ser abonada en un plazo máximo de 24 horas. De no cumplirse con este mandato, la condena suspendida se convertiría en efectiva.

A través de sus redes sociales, el Poder Judicial informó que la sentencia fue emitida luego de un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y los ciudadanos extranjeros, quienes —según precisó la entidad— admitieron su responsabilidad en el delito imputado.

Intervienen a topógrafos colombianos en isla Chinería sin permiso del Estado peruano

La Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos colombianos que realizaban mediciones topográficas en la isla Chinería, región Loreto, sin la autorización correspondiente del Estado peruano. La intervención se efectuó como parte del refuerzo de seguridad en la frontera que une Perú, Colombia y Brasil.

Los intervenidos, procedentes de Bogotá y Leticia, trabajaban con equipos de GPS satelital y señalaron que cumplían labores para una constructora colombiana.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de ellos. Su compañero añadió que su labor “es el mismo que realizamos en Colombia” y negó cualquier actividad irregular.

La operación fue realizada por veinte efectivos en aguas del puerto de Santa Rosa. Ambos ciudadanos fueron trasladados a la comisaría local, donde se les informó que toda actividad en territorio peruano debe ser coordinada con las autoridades, incluso en zonas con libre tránsito para residentes.