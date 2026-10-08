Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resultó gravemente herido durante un enfrentamiento armado contra presuntos integrantes de la organización criminal “Los Guardianes de La Pampa”, en Madre de Dios, fue trasladado de emergencia desde Puerto Maldonado hasta el Hospital Central de la PNP, en Lima.

El agente evacuado, identificado como S2 PNP Nima Zeta Jacson, ingresó al establecimiento de salud a la 1:50 a.m. de este jueves 8 de octubre de 2026.

El efectivo permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo ventilación mecánica y con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

El policía fue evacuado desde Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, donde había recibido atención médica tras el enfrentamiento armado registrado el martes 6 de octubre.

¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento en La Pampa?

El enfrentamiento armado se registró aproximadamente a las 4:00 a.m. del martes 6 de octubre, en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, sector La Pampa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

Según el reporte policial previo, agentes de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) participaron en un operativo contra presuntos integrantes de la organización criminal “Los Guardianes de La Pampa”.

A esta organización se le atribuyen presuntos vínculos con actividades de minería ilegal, sicariato, secuestro y extorsión.

El enfrentamiento dejó cuatro fallecidos: tres presuntos integrantes de la organización criminal y un efectivo policial.

La Policía muestra el armamento incautado a los delincuentes en Madre de Dios.

Un policía fallecido y armas incautadas

Producto de este enfrentamiento falleció el suboficial PNP Joel Ríos Coquinche, integrante de la Diropesp.

Tras la intervención, los agentes incautaron 15 fusiles de guerra, cinco granadas tipo piña, teléfonos celulares y municiones de distintos calibres.

Las acciones policiales concluyeron aproximadamente a las 10:20 a.m. del martes 6 de octubre.